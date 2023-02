A Scorzè appuntamento con Dario Ballantini in "Ballantini & Petrolini"

Domenica 5 febbraio al Teatro Elios-Aldò di Scorzè andrà in scena lo spettacolo Ballantini & Petrolini, un viaggio alla scoperta delle macchiette del più famoso precursore della comicità italiana, Ettore Petrolini. Inizio spettacolo ore 17.30.

Dario Ballantini, il trasformista di “Striscia La Notizia”, porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini. L’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione quanto più simile all’originale, alcuni personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, che si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, anche grazie alla versatile creazione di personaggi che sono stati di ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto.

Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha curato anche gli arrangiamenti. La regia è di Massimo Licinio.

L’appuntamento fa parte della rassegna teatrale 2022-23 promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale.

Prevendita online su www.myarteven.it, vivaticket.com e punti vendita del circuito. Vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Elios-Aldò in via Cercariolo da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.