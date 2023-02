"Il barbiere di Siviglia" in scena al Teatro La Fenice

A Venezia e al suo Carnevale, la Fenice dedicherà una produzione cult del repertorio feniceo quale è Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Allo spettacolo sarà inoltre collegato una speciale iniziativa: il Carnival Cocktail, nella domenica di carnevale, il 19 febbraio.

Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini tornerà in scena al Teatro La Fenice nel collaudato allestimento firmato dal regista Bepi Morassi, con le scene e i costumi di Lauro Crisman e il light design di Andrea Benetello, che stavolta sarà affidato per la direzione musicale alla conduzione di Renato Palumbo. In questa nuova ripresa fenicea, spiccherà il cast composto da Antonino Siragusa nel ruolo del conte d’Almaviva, Marco Filippo Romano in quello di Bartolo, Chiara Amarù in quello di Rosina, Alessandro Luongo in quello di Figaro; con Luca Dall’Amico interprete di Basilio; Giovanna Donadini di Berta; William Corrò di Fiorello. Cinque le recite in agenda, l’11 (alle ore 19), 15 (alle 19), 17 (alle 19), 19 (alle 17.00) e il 21 febbraio (alle 19). A questo titolo è legato il cuore del carnevale di Venezia e per celebrare la festa veneziana per eccellenza al termine della recita di domenica 19 febbraio alle ore 17.00 sarà possibile proseguire la serata nelle Sale Apollinee con con dj set e cocktail preacquistando un biglietto per il Carnival Cocktail .

I biglietti per gli spettacoli e per le serate a tema sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica e online. Per informazioni e per prenotare la serata San Valentino è possibile consultare scrivere e telefonare ai seguenti recapiti: info@festfenice.com e 041 786672.