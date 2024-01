La Befana a Mirano, il programma del 6 gennaio

Il programma "Natale è… Mirano" prosegue fino a sabato 6 gennaio 2024, giorno dell'evento "L'Epifania è...dolce giornata in allegria!": in piazza Martiri ci saranno attività dedicate ai più piccoli per trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della dolcezza.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Programma:

ore 15.00: la signora Befana e la sua aiutante Befanina aiuteranno a costruire una scopetta porta-caramelle...tra gag e scherzetti!

ore 16.30: Cigarini Puppet Show - spettacolo di teatro comico per bambini e famiglie.

Da non perdere la grande calza portata dalla Befana!



Inoltre, tutti i giorni fino al 7 gennaio: