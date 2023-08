"Bellezza senza confini", la sfilata di moda con protagonisti uomini e donne del Piccolo Rifugio di San Donà

Un pomeriggio dedicato alla bellezza: quella che va al di là degli sguardi e al di sopra dei pregiudizi. Un pomeriggio dedicato all'arte e al volontariato. Un pomeriggio dedicato all'incontro tra diverse realtà di San Donà, unite nella solidarietà, per un incontro con il territorio. Questo è “Bellezza senza confini”, una “sfilata di moda e cultura” in programma venerdì 1 settembre alle 17.30 nel giardino del Piccolo Rifugio di San Donà, dove vivono o trascorrono le loro giornate circa quaranta uomini e donne con disabilità.

Saranno proprio alcune e alcuni di loro a sfilare in passerella, grazie alla collaborazione di alcune attività commerciali di San Donà: Fun Art Lab che fornirà loro vestiti ed accessori da sfoggiare. Let's Hair Parrucchieri si occuperà delle acconciature, Estetica Beauty Touch del trucco.

«Per le nostre donne e i nostri uomini – spiegano dall'equipe educativa del Piccolo Rifugio – 'Bellezza senza confini' rappresenta la gratificazione di sentirsi belle e belli perché guardati e ammirati dal pubblico. Di coltivare un'immagine di sé positiva, scoprendo nuovi modi per essere bellezza». Ad accompagnare la sfilata, il contributo di altre due realtà di San Donà: Libreria Raggiungibile proporrà letture d'autore, Scuola Musicamente eseguirà musica di accompagnamento.

Gli scout di Masci e Agesci San Donà 1, assieme ad amici e volontari del Piccolo Rifugio, collaborano all'organizzazione di “Bellezza senza confini”, che conta sul patrocinio del Comune di San Donà. Per assistere alla sfilata, prenotarsi con messaggio Whatsapp al 366 1260856.

Le offerte che il Piccolo Rifugio riceverà da “Bellezza senza confini” serviranno a donare a uomini e donne con disabilità altre iniziative e percorsi per il proprio benessere psicofisico. A supporto di chi sfilerà, l'intero Piccolo Rifugio sarà coinvolto in “Bellezza senza confini”: in giardino, ad esempio, saranno esposte le opere realizzate dalle persone con disabilità in un recente laboratorio artistico.