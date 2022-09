Un weekend di corsa a Bibione con la dieci miglia e la "run" in rosa

Un mare di corsa a Bibione. Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 la località balneare veneziana ospiterà un ricco weekend dedicato a tutti gli appassionati del running: prima l’ormai classica gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia, poi i Campionati Italiani Bancari e Assicurativi dei 21 e 10 km, e infine la corsa benefica dedicata a tutte le donne, ma aperta anche agli uomini. Organizza la società trevigiana Running Team Conegliano con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia.

Ten Miles

Una lunga corsa tra il lungomare e il centro cittadino. Sabato 1 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Bibione Run - Ten Miles, la gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia (16,093 km) che quest’anno manderà in scena l’ottava edizione. Bibione Run - Ten Miles si è ormai ritagliata uno spazio nel cuore di tanti appassionati: da un lato rappresenta un ottimo test in vista degli impegni autunnali sulle distanze più lunghe (maratona e mezza maratona); dall’altro è l’occasione per godere, anche all’inizio dell’autunno, del fascino di Bibione. Il percorso toccherà gli angoli più suggestivi di quest’angolo di Adriatico che ogni anno attira milioni di turisti e rappresenta una meta abituale anche per gli appassionati delle più diverse discipline sportive. In particolare, un lungo tratto di gara sfrutterà l’ampia rete di piste ciclopedonali che caratterizza Bibione, spingendosi sino al faro di Punta Tagliamento. Partenza alle 15.30 in Piazza Fontana. “Bibione is surprising run”, recita lo slogan. Tra cielo e mare, pineta e laguna, sarà una corsa davvero sorprendente.

Campionati italiani bancari e assicurativi

Bibione, quest’anno, sui vestirà anche del tricolore. Il weekend di corsa in riva all’Adriatico coinciderà infatti con i Campionati Italiani Bancari e Assicurativi dei 21 e 10 km, tradizionale appuntamento che arriva per la prima volta a Bibione ed è riservato al personale in servizio o in quiescenza di aziende bancarie o assicurative. La manifestazione – in programma domenica 2 ottobre - è organizzata dalla Sezione Podismo Cral Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con il Running Team Conegliano. Previste classifiche individuali e di squadra. Le due gare scatteranno alle 9 da Piazza Fontana e avranno una partecipazione a carattere “open”, saranno cioè aperte a tutti.

Bibione Run in rosa

Donne che si impegnano per altre donne. Parte anche il conto alla rovescia per la nuova edizione di Bibione Run in Rosa, la grande manifestazione al femminile, aperta però pure agli uomini, in programma nella mattinata di domenica 2 ottobre. Bibione Run in Rosa si svilupperà su due percorsi - 5 e 9 chilometri – che i partecipanti potranno affrontare nella più assoluta libertà, correndo o camminando, perché la manifestazione non avrà carattere agonistico. Sarà un evento all’insegna del benessere e del divertimento e non mancherà un obiettivo benefico: il ricavato della manifestazione, dedotti i costi organizzativi, sarà infatti destinato a sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, oltre ad aiutare altre associazioni particolarmente bisognose.

Lo sport aiuta a prevenire la malattia e a guarire più velocemente. Ma lo sport, come nel caso di Bibione Run in Rosa, può anche diventare una significativa occasione di solidarietà e condivisione. Partenza alle 10.30 da Piazza Fontana, dov’è collocato anche il traguardo. I due percorsi si svilupperanno attraverso le strade e il lungomare di Bibione. Nel sito ufficiale, all’indirizzo www.bibionerun.com (pagina Bibione Run in Rosa), sono disponibili il regolamento e le modalità d’iscrizione.