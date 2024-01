Bibliothèque: alla Querini Stampalia saranno protagoniste arte, musica e performance

La prima edizione di Bibliothèque, la festa evento organizzata dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, è per venerdì 26 gennaio 2024. La vitalità di alcuni tra i più giovani artisti presenti sulla scena nazionale e internazionale contamina Palazzo Querini Stampalia per far vivere ai partecipanti un’esperienza inedita e trasformativa degli spazi, in un programma espositivo tra arte, musica e performance.

Bibliothèque, termine che rimanda etimologicamente alla parola ‘téca’ (scrigno, scatola in cui si custodisce ciò che è raro o prezioso), gioca per assonanza con il termine ‘discotheque’. Durante la serata, dalle 18 alle 23, performance, installazioni, sessioni di ascolto e dj set esploreranno le molteplici possibilità espressive delle tecnologie emergenti reinterpretando fenomeni umani, naturali e confini tra diverse discipline, alla ricerca di nuove connessioni tra luce, spazio, suono e movimento, interrogandosi anche su questioni che riguardano il cambiamento climatico e proponendo nuove occasioni di fare comunità a Venezia.

Bibliothèque, evento a cura di Chiara Ascari e Isabella Picchi, progetto grafico e di comunicazione di Nicolò Pellarin, è realizzato in collaborazione con Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione, Thuono Audio (Eleonora Bonollo, Mattia Rigon), Fulvia Larena e Iacopo Prinetti. Bibliothèque è possibile grazie anche al supporto di Artdefender.

Nuove e originali connessioni faranno da filo conduttore alla serata, in un percorso circolare, senza un inizio e una fine, che mette in relazione l’opera di Carlo Scarpa, a piano terra, con la Biblioteca, al primo piano. Bibliothèque sottolinea le potenzialità di reinvenzione degli ambienti della Fondazione e li reinterpreta in modo innovativo e stimolante attraverso una simultaneità di situazioni, per coinvolgere in modo profondo i partecipanti, liberi di muoversi, decodificare le proposte, fare networking.

La partecipazione all’evento è gratuita, escluse le consumazioni. È richiesta la registrazione su www.querinistampalia.org, dove è possibile trovare anche il programma in dettaglio della serata.