Allo Splendid Venice Hotel l'aperitivo con dj set in occasione della Biennale Arte

L’aperitivo dell’arte è allo Splendid Venice Hotel: venerdì 19 aprile, dalle 17.00 alle 22.30, in scena i designer musicali Spiller e Fabio Monesi per un Biennal Art Aperitif in occasione dell’inaugurazione della 60. Esposizione Internazionale d’Arte. Prenotazioni (fino ad esaurimento posti disponibili) al numero 3407921962.



L’evento è realizzato in collaborazione con Crocodiles in Venice, collettivo nato con l’idea di portare nelle location più uniche di Venezia il meglio della musica elettronica, incrociando eventi d’arte e di tradizione veneziana. In più di dieci anni di eventi il collettivo è riuscito a portare a Venezia un vasto numero di artisti provenienti da tutto il mondo, sempre affiacondoli a talenti locali e collaborando per cinque edizioni alla produzione del More Festival durante le Biennali di arte e architettura.



Ospiti della speciale edizione allo Splendid Venice Hotel sono i dj Spiller e Fabio Monesi. Nato e cresciuto nell’isola di Venezia, Spiller, artista internazionale con numerose pubblicazioni internazionali e di successo, al momento lavora a diversi progetti di sound design e produzioni in studio. È diventato un frequente guest delle serate Glitterbox a Ibiza e nel mondo. Nello scorso anno, è stato in tour in Europa, USA, Brasile e Australia. A capo della Wilson Records, il fascino e l'attrazione per tutte le diverse sfumature della musica elettronica hanno portato Fabio Monesi ad esplorare sempre nuovi territori e a pubblicare musica costantemente sotto alias diversi, rendendolo uno dei produttori più prolifici degli ultimi anni.