Arriva la prima biennale di fotografia di Portogruaro

Le trasformazioni del paesaggio contemporaneo e delle forme dell’abitare saranno gli ambiti privilegiati della Biennale di Fotografia di Portogruaro “L’osservatorio del mondo” curata dal critico d’arte veneziano Roberta Semeraro, in collaborazione con Costanza Salini e da un’idea di Marco Agostinelli, che si inaugurerà nel 2023. L'intento è quello di tessere un filo diretto con la 18esima Biennale di Architettura di Venezia.

L'evento verrà inaugurerto venerdì 7 luglio con la mostra fotografica di Andrea Jemolo, uno dei più grandi fotografi italiani per l’architettura che nel 1988 ha fondato il Photographic Archive of Architecture and Art che contiene oltre 15mila immagini.

Gli altri appuntamenti

Il 7 ottobre aprirà le porte al pubblico la seconda mostra della Biennale di quest’anno, che sarà dedicata alla grande fotografia dell’architettura degli interni nei luoghi dell’abitare. In concomitanza con la mostra sarà lanciata una call per il “Premio Biennale di Fotografia di Portogruaro 2023” aperto al pubblico che potrà iscriversi seguendo le istruzioni nel sito www.biennalefotografiaportogruaro.com.

Per concludere l’anno 2023, l’8 dicembre, sarà inaugurata la prima edizione di "Eyes to Feel” a cura della giovane fotografa Costanza Salini che vive e lavora in Olanda, che nel 2021 è stata selezionata come uno dei 150 talenti emergenti della fotografia in Europa grazie alla pubblicazione “Fresh Eyes” sponsorizzata dalla rivista GUP.

La prima edizione della rassegna, con il sottotitolo “The Bare Soul”, sarà una collettiva dedicata alla rappresentazione pura ed intima del corpo umano ospiterà nomi internazionali della fotografia. Nel 2024, in concomitanza con la Biennale delle Arti di Venezia si terrà la rassegna di fotografia “L'universo nel corpo” dove il corpo umano sarà osservato mentre disegna, con le sue geometrie emotive, nuove forme di espressione sociale. Ad ottobre avrà luogo la mostra dedicata al premio della Biennale di Fotografia di Portogruaro 2024. Concluderà l'anno, nel periodo invernale, la seconda edizione della rassegna "Eyes to Feel”, sottotitolato "The composition of love” con una mostra collettiva alla scoperta dei rapporti umani, dei gesti universali di amore ed affetto. Durante questo biennio saranno organizzate attività con fini divulgativi e didattici relativi alle mostre e ai temi trattati nella Biennale.

La Biennale di Fotografia di Portogruaro è organizzata dall’Associazione Culturale RO.SA.M. che ha sede a Venezia e che vanta una lunga esperienza di collaborazioni con spazi espositivi istituzionali. La Galleria Comunale “Ai Molini”, presso i Molini di Sant'Andrea a Portogruaro, ha origini nell’immediato dopoguerra. Qui, negli anni, hanno esposto artisti di fama internazionale quali De Pisis, Guttuso, Afro, Vedova.