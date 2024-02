Massimo Cacciari rilegge "La Tempesta" di Shakespeare a teatro

Massimo Cacciari torna a leggere Shakespeare. Martedì 5 marzo, al Teatro Goldoni, secondo appuntamento con il ciclo di conferenze-spettacolo Sul sogno, prodotte dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Dopo il successo dell’incontro dello scorso 20 febbraio, dedicato a Sogno di una notte di mezza estate, Massimo Cacciari torna sul palcoscenico del Goldoni proponendo al pubblico un’ora di immersione nelle atmosfere del Bardo, attraverso alcuni testi de La Tempesta.

Un format che è già andato in scena lo scorso anno e ha riscosso un grande apprezzamento, riproposto per il 2024 nel segno di due tematiche intrecciate: sogno e utopia, un confronto tra due dei grandi capolavori, nonché testi manifesto, dell’opera di William Shakespeare. Un modo per approfondire le diverse tematiche che affiorano dalla poetica shakespeariana, e i tanti riverberi che producono nella società contemporanea, grazie all’acume di un filosofo capace di parlare ad un pubblico largo e trasversale.

Assieme a Cacciari, anche giovani attori chiamati a restituire la poesia di un testo eterno, che esalta da sempre il potere della fantasia e dell’immaginazione. Sul palcoscenico anche Eleonora Marchiori, Marco Mattiazzo, Cristiano Parolin, Daniele Tessaro, diretti dal regista Leonardo Tosini.

Informazioni

Teatro Goldoni, Venezia

Martedì 5 marzo, ore 19

Sul sogno

L'UTOPIA. DA LA TEMPESTA DI WILLIAM SHAKESPEARE

di William Shakespeare

a cura di Massimo Cacciari

-

con Eleonora Marchiori, Marco Mattiazzo, Cristiano Parolin, Daniele Tessaro

-

regia Leonardo Tosini

-

produzione TSV – Teatro Nazionale

durata 1h