Torna per i più piccoli il Candiani Summer Camp: imparare la musica e il suono giocando

Torna il Candiani Summer Camp, “(Non solo) musica per le nostre orecchie!”: quest’anno, come rivela il titolo, un’occasione per sperimentare, giocare, immaginare e vivere un’esperienza formativa alla scoperta della creatività attraverso la musica e il suono.

Si inizia con la settimana dal 12 al 16 giugno con “La valigia spaziale”: che strumento o che musica metteresti nella tua valigia per raccontare ad un extraterrestre cosa succede sulla terra? Per rispondere a questa domanda si affronterà un viaggio alla scoperta delle tradizioni musicali e degli strumenti utilizzati nelle diverse aree del nostro pianeta, spesso legati a danze e canti particolari.

La settimana dal 19 al 23 giugno è invece in programma “Passami il suono": alla scoperta del fenomeno della sonorizzazione. Per tradurre in inglese la parola “albero” basta prendere un vocabolario e trovare la pagina giusta. E se si chiedesse di tradurla in un suono? Delle volte non ci si accorge di quante molteplici sonorità può rivestirsi un oggetto, un movimento, un attimo. Per farlo si dovrebbe fermare più volte il tempo ed estrarne le sfaccettature timbriche più inaspettate. Si scoprirà il magico mondo dei rumoristi e doppiatori, rivelando il grandissimo lavoro nascosto dietro a un cartone d’animazione.

Informazioni sui moduli e sui costi online.