A Caorle dal 10 giugno il torneo nazionale Under 12 di volley 3vs3

La Federvolley ha annunciato che si terrà da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno a Caorle, la nuova edizione del Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3 di secondo livello. La manifestazione, organizzata dal settore Promozione FIPAV, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Veneto, rappresenta, come ormai noto, l’atto conclusivo dell’attività torneistica del Volley S3 (una forma di pallavolo pensata appositamente per avvicinare i giovani all'attività) svoltasi su tutto il territorio nazionale.

«Archiviato il grande successo registrato nell’edizione dello scorso anno svoltasi a Corigliano Calabro (CS) - scrivono gli organizzatori - la macchina organizzativa federale si prepara dunque ad ospitare nel comune veneto più di 350 piccoli atleti ed atlete, oltre ad un centinaio tra delegati, staff-tecnici, accompagnatori e addetti ai lavori».

Caorle sta ormai diventando un teatro importante per i tornei di volley nazionali. Dopo aver ospitato a ottobre scorso la rassegna continentale che ha visto trionfare le azzurre della nazionale femminile di sitting volley, regalando loro anche il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2026, e dopo aver fatto negli ultimi anni da teatro alle finali dei vari Campionati Italiani Assoluti di beach volley, Caorle sarà nuovamente protagonista con l’organizzazione di questa importante kermesse riservata ad atleti e atlete Under 12, «dove gli elementi principali saranno divertimento, gioco, schiacciate e sani valori».

Parteciperanno 21 squadre maschili e 21 squadre femminili. Tutti i match dell'ultima giornata di gare, mercoledì 12 giugno, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.