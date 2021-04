Caparezza, nuovo disco in uscita e tour con partenza da Jesolo

Partirà dal PalaInvent di Jesolo, il 19 febbraio 2022, il viaggio live di Caparezza, rapper e cantautore fra i più amati dal pubblico italiano. Caparezza porterà in tour i brani del nuovo album “Exuvia”, in uscita il 7 maggio su etichetta Polydor/Universal Music, oltre a tutti i suoi grandi successi. È in radio da oggi, venerdì 16 aprile, il primo singolo estratto dal disco, “La scelta”. «Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album è la stasi, il limbo, il “non luogo” senza via d’uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un solo modo: fare una scelta, prendere una decisione», ha commentato l’artista.

Caparezza, rapper e cantautore fuori dal comune, artista fra i più apprezzati per l’acutezza dei testi e per le formidabili performance live, partirà dal PalaInvent di Jesolo per poi toccare i palazzetti delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in presale dalle 11.00 del 7 maggio, fino alle 23.59 del 13 maggio. Il via alla vendita generale sarà dalle 11.00 del 14 maggio online sui circuiti Vivaticket e TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Info su www.azalea.it.