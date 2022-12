Festa di Capodanno in piazza a Mirano

Il Comune di Mirano, in collaborazione con Contatto srl, organizza "L'ultimo dell'anno è... Musica insieme" in piazza Martiri, a partire dalle ore 22.00 del 31 dicembre fino all'una del 1° gennaio 2023. Un'occasione per festeggiare assieme l'arrivo del nuovo anno a ritmo di musica.

Radio Company condurrà la festa dal palco montato davanti al municipio. Musica e animazione sono a cura di Dj Nick - Daniele Belli e della band live Non Plus Ultra. L'evento è gratuito e l’appuntamento fa parte del programma “Natale è… Mirano”.