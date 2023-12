Musica e animazione con Radio Company per il Capodanno a Caorle

Tutto pronto per il fine settimana di Capodanno a Caorle. Con il record di affluenza di cittadini e turisti dall’apertura il 7 dicembre, il Caorle Christmas Time si prepara a salutare l’anno ormai concluso e a dare il benvenuto al 2024. L’evento clou del 31 dicembre sarà il Radio Company Show di Capodanno a Rio Terrà con musica dal vivo e animazione. Dalle 21.30 alle 2 di notte di fronte all’Ufficio IAT il divertimento è assicurato con i dj della radio nazionale che proporranno il meglio della musica italiana e internazionale. A mezzanotte una sorpresa incanterà tutti i partecipanti.

Durante le giornate del 30 e 31 si terranno iniziative per bambini con Babbo Natale pronto ad attenderli nella sua casetta ma non mancheranno gli elfi nella Scuola Circo dei Folletti e la BabyDance Natalizia in Piazza Matteotti sul Palco degli elfi.

Lunedì 1 gennaio si svolgerà nella Spiaggia di Ponente il tradizionale “Cimento!”, organizzato da Asd Olimpicaorle. Si tratta del primo tuffo di inizio anno: una sfida per i più coraggiosi pronti a sfidare il mare d'inverno.

Caorle Christmas Time, data la grande affluenza sarà aperto dalle 10 alle 20 anche nei giorni del 2, 3 e 4 gennaio. Le diverse attività di animazione dedicate ai più piccoli, laboratori creativi, gli elfi itineranti nel centro storico, la baby dance e molto altro continueranno fino al sabato 6 gennaio quando alle 15.00 in piazza Matteotti è attesa la Befana con gli elfi, i Mastrocostruttori del Natale e gli Zampognari.

Per concludere questa ricca edizione di Caorle Christmas Time 2023, tutti con il naso all’insù il 7 gennaio alle 19.00 per la cerimonia di chiusura del Villaggio di Natale con lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia, alla Chiesetta della Madonna dell'Angelo.

Da non perdere un giro nella pista di pattinaggio su ghiaccio aperta dalle 10:00 alle 20:00 per tutto il periodo della manifestazione e per l'area Street Food, dove i visitatori potranno fermarsi a pranzo o cena per assaggiare piatti tipici del territorio e tradizionali di altre regioni d'Italia, tra i quali ricordiamo il pesce fritto, la polenta in toccio e il Granchio Blu della costa veneta. Per i più golosi, in Piazza Pio X, sarà allestito il Paese di Cioccolato, con sei casette dedicate al cibo degli dèi, uno spazio dove le famiglie potranno assaggiare e comprare il cioccolato in tutte le sue versioni, il torrone ed il Panettone Ufficiale dell’evento di Dario Loison.