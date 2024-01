Capodanno cinese, la sfilata per il centro di Mestre

In occasione del Capodanno Cinese, un’emozionante sfilata tradizionale attraverserà il centro di Mestre: da Piazzale Donatori di Sangue, passando per via Rosa, Largo Divisione Julia, Via Poerio e terminando al Palco allestito in Piazza Ferretto, per il gran finale. Durante la manifestazione, sarà possibile ammirare le tradizionali danza del drago e danza del leone. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio, dalle 15 ale 17.30

La danza del drago

La danza del drago si esegue in corrispondenza del nuovo anno cinese, come augurio di fortuna e longevità. Questa danza viene eseguita da uncorpo di ballo esperto, la cui opera consiste nell’imitare i movimenti sinuosi del drago, il cui corpo nastriforme, è sorretto dai numerosi danzatori con delle lunghe aste di legno tenute in mano.

La danza del drago è guidata da una perla che rappresenta la Luna, simbolo della saggezza e l’energia dell’universo. Anch’essa è portata da un danzatore su di un lungo bastone con il quale guida la danza stessa e dà la direzione al drago. Verso la fine della danza, il drago stesso, eseguendo voluti movimenti mossi e ondulati, tenta di raggiungere la sfera per divorarla. Il ballo è sempre accompagnato da una musica suonata da tamburi, piatti e molti altri strumenti tradizionali cinesi, creando così un’atmosfera allegra e vivace.

La danza del leone

La danza del leone è una danza tradizionale cinese eseguita soprattutto durante le celebrazioni dialcune festività, come la Festa di metà autunno e il Capodanno Cinese, rappresentando auspicio di ricchezza e abbondanza.

Nella danza del leone troviamo due attori-ballerini che muovono ilcostume del leone. Il primo muove la parte superiore che comprende bocca, occhi, zampe anteriori e testa, mentre il secondo muove le zampe posteriori, il bacino e la coda. Entrambi si muovono seguendo il sottofondo musicale composto da un tamburo, che serve a scandire il ritmo e i movimenti dei danzatori.