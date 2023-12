Un elegante Capodanno in Villa tra musica, bontà e sorprese da scoprire

Non sapete ancora cosa fare a Capodanno? Una notte di San Silvestro unica vi aspetta domenica 31 dicembre presso una location esclusiva per vivere un'esperienza tra divertimento e gusto in stile glamour. Un luogo magico in cui sarà possibile festeggiare in musica e allegria degustando un'ottima cena con menù a tema, alzare i calici per brindare insieme al 2024 e tanto altro ancora.

Villa Barbarich

Costruita nella prima metà del ‘500 come dimora estiva della famiglia Malipiero, una delle più note e influenti della Serenissima, Villa Barbarich oggi offre servizi esclusivi per un soggiorno 4 Stelle Superior e un ristorante dalla firma stellata. La villa appare lungo la strada Castellana, percorrendo il dolce tratto di campagna veneta tra Mestre e Zelarino, in provincia di Venezia. La villa è completamente circondata da un lussureggiante parco alberato di 20 mila mq con piscina e zona solarium allestita. Una location perfetta per eventi eleganti e per trascorrere un Capodanno davvero indimenticabile!

Capodanno in Villa

Villa Barbarich vi aspetta per il suo meraviglioso Capodanno in Villa che si terrà in via Molino Ronchin, 1 dalle ore 20:00. Due le soluzioni per vivere la serata:

Pacchetto Silver da 59 euro a persona che comprende: l'ngresso alla festa dalle ore 23.00; brindisi di mezzanotte con calice di bollicine; due drink inclusi; festa esclusiva di Capodanno con Dj Set & Live Show.

Pacchetto Gold da 149 euro a persona che comprende: l'ingresso alla festa dalle ore 20.00; un aperitivo di benvenuto; il Gran Cenone Servito dalle ore 21.00; brindisi di mezzanotte con calice di bollicine e l'esclusiva festa di Capodanno con Dj Set & Live Show.

Il Gran Cenone di Gala

Le sale storiche della Villa e la grande veranda di cristallo al coperto riscaldata in zona giardino accoglieranno un elegantissimo evento di Gala: dalle ore 20.00 un aperitivo di benvenuto per proseguire con il Gran Cenone Servito a base di piatti della tradizione preparati da esperti chef della villa, fino al brindisi di mezzanotte, sulle note delle migliori canzoni Italiane per cantare tutti insieme aspettando il nuovo anno.

Menù Gran Cenone Servito Mari e Monti

Aperitivo di benvenuto: Bollicine e Canapè fantasia dello Chef;

Bis di Antipasti: Sinfonia di sapori veneti, Sopressa veneta con giardiniera nostrana, insalatina di tardivo con noci e aceto invecchiato balsamico, mantecato di baccalà e folpetti alla veneta;

Bis di Primi: Fagottino di crostacei in guazzetto di mare, Lasagna tradizionale al Ragù;

Bis di Secondi con contorno: Guancia di vitello e il suo fondo su soffice di patate e funghi spugnole, Darne di Branzino scottato al forno con caponatina di verdure;

Dolci e Caffè: Panettone con mostarda veneta, Caffè espresso.

Bevande incluse durante la cena: Acqua, Vino bianco, Vino rosso (1 bottiglia ogni 4 persone). Aspettando la mezzanotte: Cotechino e Lenticchie della tradizione. Disponibili anche su richiesta Menù Vegetariano e Gluten Free.

La Festa di Capodanno

Che notte del 31 dicembre sarebbe senza fuochi d'artificio? A mezzanotte inizierà anche l'imperdibile spettacolo pirotecnico! Dopo i fuochi e il classico brindisi di mezzanotte la festa continua fino al mattino con svariati Djs e doppia situazione musicale nelle sale della villa: Sala 1 - Commerciale, 360 & Reggaeton; Sala 2 - House & Tech House.

Per partecipare o per maggiori informazioni visitate il sito dedicato.