Il tour di Carmen Consoli fa tappa al parco Bissuola di Mestre

Terra ca nun senti è il tour internazionale di Carmen Consoli che nell'estate 2024 percorrerà gli Stati Uniti, il Canada, la Spagna e l'Italia. La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani, oltre che da canzoni di artisti nati in quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli. L'insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi.

La tappa di Mestre è il 10 giugno al parco Albanese - Bissuola (ore 21) e farà parte del calendario estivo di concerti all'aperto del Comune di Venezia. Con Carmen Consoli sul palco ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.