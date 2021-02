Carnevale internazionale dei ragazzi: giochi e laboratori nel programma della Biennale

In occasione del 12. Carnevale Internazionale dei Ragazzi, dal 6 al 14 febbraio 2021, la Biennale Educational propone un rinnovato programma di attività didattiche virtuali gratuite. Sarà caratterizzato da nuove attività online su prenotazione: un progetto digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con presentazioni, giochi, laboratori e schede didattiche realizzate in una speciale aula virtuale, in orari flessibili e da concordare. Tutte le attività saranno gratuite e su prenotazione.

L’attività intende proporre laboratori musicali e di danza, percorsi-gioco, racconti ispirati alla storia della Biennale e alle sue sedi espositive (Giardini e Arsenale) e ai bozzetti di costume dell’Archivio Storico della Biennale - Asac, iniziative di divulgazione scientifica realizzate in collaborazione con il Cnr-Ismar (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine).

PROGRAMMA

La sezione Speciale Scuole sarà inoltre caratterizzata, come di consueto, dai due concorsi Leone d’Argento per la creatività e I Magnifici che, da diverse edizioni, coinvolgono ragazzi e studenti in progetti dedicati alla creatività.

Il progetto de I Magnifici, che coinvolge studenti dei licei ad orientamento artistico, coreutico, musicale ed istituti tecnici in progetti educativi inseriti in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), offrirà quest’anno la possibilità di ideare progetti e laboratori creativi e/o performance su piattaforma virtuale.

Al concorso Leone d’Argento per la creatività potranno invece candidarsi le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Alle scuole verrà richiesto di presentare progetti creativi già realizzati e/o strutturare nuovi progetti nella sfera del mondo virtuale ed inerenti le discipline artistiche della Biennale (Arte, Architettura, Cinema, Danza, Teatro, Musica).