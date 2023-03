A Dolo arriva il Carneval dei Storti: grande festa con carri allegorici e gruppi mascherati

Si rinnova la grande tradizione del Carneval dei Storti: i carri allegorici sfileranno a Dolo, domenica 5 marzo, per celebrare un momento festoso e importante non solo per la cittadina ma per l'intera Riviera del Brenta. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 12 marzo.

«Siamo felici di festeggiare insieme il Carnevale un evento allegorico tanto significativo per la nostra cittadina. Che sia occasione di allegria, di consapevole sviamento di una quotidianità sempre più complessa» afferma il sindaco Gianluigi Naletto, ringraziando la Pro Loco di Dolo.

Il programma