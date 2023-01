A Villa Barbarich la cena stellata che celebra la magia dell’inverno

Villa Barbarich, prestigioso relais alle porte di Venezia, celebra l’inverno e il suo immaginario con la “Festa della Neve”, una cena-aperitivo firmata dallo chef stellato Paolo Gramaglia in scena venerdì 20 gennaio dalle ore 19:30.

Un’esperienza degustativa di altissimo livello da vivere nelle splendide sale affrescate della Villa, ricche di storia e cultura, alla scoperta della migliore tradizione enogastronomica italiana, tra piatti “del territorio” e profumi e gusti che richiamano le radici partenopee dello chef. Il contrasto tra dolcezza e acidità è il grande protagonista delle prime quattro portate: si inizia con i sapori del mare con la fettuccina di calamaro con salsa di cetriolo, uova di pesce volante e carbone di olive nere, il salmone in osmosi di sidro e mandarino e il tacos di limone con baccalà mantecato in saor, a cui segue la tartare di manzo con stracciatella e cipolla caramellata, fior di cappero e semi di passion fruit.



Il calore della cucina popolare, con le sue preparazioni lente e la ricchezza genuina degli ingredienti invernali, è il trait d’union della seconda parte della cena: quattro piatti che alternano consistenze e sapori complementari al palato, dalla sapidità delle montanare e del fritto di verdurine e pesciolini alla dolcezza del risotto zucca e vellutata di parmigiano con bottoni d’aceto balsamico e funghi porcini per finire con la polpettina con spuma di ricotta e rosso Martini. La cena si conclude poi con un omaggio dello chef alla tradizione veneta delle Feste, con la pinza, la torta che ogni anno accompagna i momenti in famiglia, dalla Vigilia ai tradizionali falò dell’Epifania.

Richiesta prenotazione. Per info contattare: +39 041 97 90 02 o ristorante@villabarbarich.com