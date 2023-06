Al via la rassegna estiva "Chioggia che storia! …Un mare di cultura!"

Al nastro di partenza la rassegna estiva "Chioggia che storia! …Un mare di cultura!": tornano le "Favole sul ponte" a Ponte di Vigo per i più piccoli e i "Racconti d’estate" per i più grandi in una nuova location: Palazzo Grassi.

Dall’1 al 5 agosto ci sarà anche l’immancabile appuntamento con "Le baruffe in calle" con partenza dall’isola di San Domenico. Un ricco cartellone promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Chioggia con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto nell’ambito di Reteventi 2023 - Città Metropolitana di Venezia e con la collaborazione della Proloco di Chioggia.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, dichiara: «L’idea di collocare gli appuntamenti della rassegna estiva negli angoli più belli della nostra città si riconferma vincente. In questo modo avremo lo spettacolo nello spettacolo e lo scenario naturale delle rappresentazioni sarà proprio Chioggia».

«Continua la collaborazione con Arteven anche per la stagione estiva 2023 – afferma Elena Zennaro, assessore alla Cultura del Comune di Chioggia –. Spettacoli per i più piccoli, teatro di qualità con i nomi più interessanti del panorama nazionale e poi le nostre tradizionali “baruffe in calle”, per toccare i luoghi più suggestivi della nostra città. Sarà un’estate coinvolgente».

Favole sul ponte

Le "Favole sul ponte" – a cura di Zelda Teatro – saranno ospitate ancora una volta in Piazza Vigo con inizio alle ore 21.15. La protagonista è Libricina, che nel suo viaggio intorno al mondo alla scoperta di nuove storie da leggere e raccontare incontra i bambini per condividere con loro la sua passione.

Il 26 giugno ci sarà "Col naso all’insù", il 3 luglio "Anche ai lupi tremano le ginocchia", il 17 luglio "Fantasmi, mostri e marziani", il 24 luglio "Furbetti e furbizie", il 31 luglio "Scusi, ho sbagliato pagina!" e il 7 agosto "Ne combiniamo di tutti i colori".

Racconti d’estate

Palazzo Grassi sarà protagonista dei "Racconti d’estate", quattro appuntamenti con importanti artisti del panorama teatrale, cinematografico e musicale italiano, con inizio alle ore 21.00.

Il 30 giugno in "A futura memoria - dedicato ad Anna Politkovskaja" Valentina Lodovini, accompagnata dalle musiche del FontanaMIX String Quartet, interpreta alcuni testi della coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la ricerca di verità, libertà e giustizia.

Il 13 luglio è la volta di "Limbo", di e con Francesco De Carlo, un monologo tra stand up comedy e storytelling in cui il comico romano racconta una vicenda che gli ha cambiato la vita, costringendolo ad affrontare narcisismo e insicurezza e a fare i conti con un passato difficile.

Violante Placido sarà a Chioggia il 19 luglio con i musicisti Andrea Vettoretti, Riviera Lazeri e Fabio Battistelli in "Quantum One", un viaggio attraverso l’universo e la sua musica che racconta il grande mistero del cosmo dalla creazione ai nostri giorni, fino a sopraggiungere al Pianeta Blu che è l’unico conosciuto ad ospitare la vita.

Il 25 luglio andrà in scena "Liberi tutti!", uno show multiforme e imprevedibile in cui Giovanni Veronesi scardina la quarta parete entrando in confidenza totale con il pubblico e divertendosi a mettere in difficoltà i Musica da Ripostiglio con richieste assurde e improbabili.

Baruffe in calle

Tornano anche le attesissime "Baruffe in calle", spettacolo itinerante per calli, rive e campielli ideato e realizzato da Pierluca Donin, tratto da Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni.

Giunte alla XXV edizione, andranno in scena come da tradizione l’1-2-3-4-5 agosto con gli attori del Piccolo Teatro Città di Chioggia, i musicisti del Quartetto Geometrie Variabili e le danzatrici del Gruppo Chòrea. Inizio spettacolo alle ore 20.30 dall’Isola di San Domenico. Prenotazione obbligatoria al 3663361601.