Torna il Ciani Live Aid, l’appuntamento di fine estate che unisce musica e solidarietà

Torna il Ciani Live Aid 2023, l’appuntamento di fine estate che unisce musica e solidarietà nei giorni 1, 2 e 3 settembre a Zelarino, nell’area impianti sportivi di via Castellana 163. La manifestazione si snoderà in tre serate ad ingresso libero, con tre diverse band ogni sera. L'evento nasce per celebrare il ricordo e la passione per la musica di Gianluca ‘Ciani’ Pistolato, batterista mancato nel 2019 a soli 44 anni a causa del cancro. È un appuntamento organizzato a ridosso del compleanno di Ciani, il 31 agosto, dagli amici storici del batterista che hanno scelto di ricordarlo unendo musica e solidarietà.

Anche per questa edizione, infatti, l’associazione Ciani 4Ever, che organizza la tre giorni, ha scelto di continuare il percorso intrapreso nel 2019 focalizzato a migliorare la vita dei pazienti oncologici attraverso il potenziamento e l’ampliamento della copertura dei servizi di supporto agli stessi sul territorio veneziano. Quest’anno il ricavato della festa servirà per acquistare varie attrezzature utilizzate dall’Avapo, come letti alza testa e alza gambe, materassi anti decubito, carrozzine, eccetera, nuove divise per i volontari e un monitor multiparametrico per pazienti pediatrici in radioterapia che sarà donato all’Ulss. Chi desidera sostenere l’impegno solidale del Ciani Live Aid potrà farlo sia partecipando attivamente all’appuntamento, sia acquistando i gadget e le magliette dell’edizione 2023 (che i volontari venderanno durante le tre serate nel gazebo dell’associazione) oppure effettuando una donazione attraverso le indicazioni presenti al link donazione del sito www.cianiliveaid.com.

Il programma

Ad aprire la festa, venerdì 1 settembre, ci saranno i Kairos, prog & rock cover band; i Police project, Police tribute band e i Queen Mania, una delle migliori tribute band dello storico gruppo inglese, riconosciuta anche a livello europeo.

Sabato 2 settembre sarà la volta dei Funkasin street band, funky street band; dei 24k Magic, Bruno Mars tribute band e degli Abba dream, Abba tribute band che ci regaleranno uno spettacolo nello spettacolo anni ’70 grazie alle bellissime coreografie, ai costumi e alle splendide voci.

Il gran finale, di domenica 3 settembre, vedrà invece sul palco i Marna, band di alternative rock italiano; i Pitura Stail, Pitura freska tribute band e gli Havana club, Vasco Rossi tribute band che ha conquistato il terzo posto nella terza edizione di “Tale e quale show”. E come in ogni vera festa che si rispetti ci sarà anche il buon cibo: i diversi stand gastronomici proporranno un ricco menù di snack, aperitivi, primi e secondi piatti, non mancherà la birra e quest’anno ci sarà anche il gelato artigianale.