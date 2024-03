Cinema a 3 euro, i film di martedì 19 marzo

Terzo appuntamento di marzo, martedì 19, nelle sale di Venezia e provincia con le proiezioni a 3 euro proposte dalla Regione Veneto, Federazione cinema d’essai e Agis. Ecco il programma completo dei film.

Venezia

Direttamente dalla Notte degli Oscar, dove ha vinto come miglior film internazionale, questa settimana arriva al Multisala Giorgione di Venezia il film “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, già Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo. Il film verrà proiettato alle 16.15 e, in versione originale sottotitolata, alle 18.30 e 20.45.

Sempre in città, il Multisala Rossini propone, alle 16.45, 21.00 e, in versione originale sottotitolata alle 18.55, “Estranei” (USA, 2023) di Andrew Haigh. A Londra, in un palazzo semivuoto, Adam conosce il suo vicino Harry. L'incontro casuale si trasforma in una profonda relazione che risveglia i fantasmi del passato di Adam. Andando in visita alla casa della propria infanzia, Adam scopre che i suoi genitori, scomparsi quando lui era appena dodicenne, sono vivi e non sono invecchiati. Ma confrontarsi con i propri fantasmi non è facile per un uomo che ha fatto tutto il possibile per evitarli, così come ora sta facendo il possibile per evitare un nuovo amore.

A Venezia Lido, il Multisala Astra, invece, punta alle 16.15, 18.30 e 20.45, su “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

Mestre

In terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo questa settimana, alle 16.45, “Memory” (USA, 2023) di Michel Franco. Sylvia è un’assistente sociale che conduce una vita semplice e strutturata scandita dalla cura della figlia e dal lavoro. Un evento inaspettato sconvolge però la sua routine, l’incontro con Saul, un ex compagno di liceo che segue la donna a casa dopo una cena con i vecchi compagni di scuola e che risveglia in lei i ricordi di un passato burrascoso.

Tre i film in cartellone a costo ridotto al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.20 e 21.20 troviamo “Bob Marley, One love” (USA, 2024) di Reinaldo Marcus Green. Il film celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, il pubblico scoprirà la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria. Alle 16.45, 19.20 e, in versione originale sottotitolata alle 21.20, verrà proiettato “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia, USA, 2023) di Jonathan Glazer. Alle 16.45, 19.10 e 21.30, è il turno di “Estranei” (USA, 2023) di Andrew Haigh.

Al Multisala IMG Palazzo alle 16.45, 19.15 e 21.10, inizia “Volare” (Italia, 2023) di Margherita Buy. La paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv. Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana. Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare.

Provincia

Spostandosi in provincia, il Cinema Oratorio di Robegano offre la possibilità di assistere a costo ridotto, alle 20.30 a “La sala professori” (Germania, 2024) di ?lker Çatak. Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Film da Oscar per la miglior sceneggiatura originale, al Cinema Teatro di Mirano con alle 20.00 “Anatomia di una caduta” (Francia 2023) di Justine Triet, già premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni.

Il terzo appuntamento con i martedì al cinema si conclude alle 21.00 al Multisala Verdi di Cavarzere con “Il male non esiste” (Giappone, 2023) di Ry?suke Hamaguchi. Nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo, un’azienda senza scrupoli vuole costruire un campeggio di lusso rischiando di rompere l’equilibrio ecologico del luogo. Tra gli abitanti che si oppongono al progetto ci sono un padre single, Takumi, e sua figlia Hana, custodi di una vita ancora in perfetta armonia con la natura. La loro resistenza dovrà però affrontare una situazione inaspettata, che cambierà per sempre il destino di tutti.