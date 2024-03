Martedì si va al cinema con 3 euro: film in programma e sale aderenti

Martedì 26 marzo ultimo appuntamento (per ora) del cinema a 3 euro. Si conclude l'iniziativa del Veneto per il cinema di qualità, progetto pluriennale in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. Le proiezioni a prezzi contenuti riprenderanno successivamente per tutti il mese di maggio.

I film in programma a Venezia

In città, al Multisala Giorgione troviamo alle 16.30, 18.45 e, in versione originale sottotitolata alle 21.00, “La sala professori” (Germania, 2024) di ?lker Çatak. Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Il Multisala Rossini propone, alle 17.15 e, in versione originale sottotitolata, alle 20.15 il film “The Holdovers- Lezioni di vita” (USA, 2023) di Alexander Payne, premiato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior attrice non protagonista (Da'Vine Joy Randolph). Il film racconta la storia di uno scontroso professore di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine, stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam.

A Venezia Lido, la proposta del Multisala Astra è, alle 17.00 e alle 20.00, “Estranei” (USA, 2023) di Andrew Haigh. A Londra, in un palazzo semivuoto, Adam conosce il suo vicino Harry. L'incontro casuale si trasforma in una profonda relazione che risveglia i fantasmi del passato di Adam. Andando in visita alla casa della propria infanzia, Adam scopre che i suoi genitori, scomparsi quando lui era appena dodicenne, sono vivi e non sono invecchiati. Ma confrontarsi con i propri fantasmi non è facile per un uomo che ha fatto tutto il possibile per evitarli, così come ora sta facendo il possibile per evitare un nuovo amore.

Le proiezioni a Mestre

A Mestre il Cinema Dante punta questa settimana, alle 16.00, 18.30 e, in versione originale sottotitolata alle 21.00, su “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders, Premio della Giuria Ecumenica e Prix d'interprétation masculine all'attore protagonista K?ji Yakusho a Cannes 2023. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato.

Tre le possibilità al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 19.15 e 21.20 inizia “Race For Glory: Audi vs Lancia” (Italia, Gran Bretagna, Irlanda, 2024) di Stefano Mordini. Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio, affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Alle 16.45, 19.20 e 21.15 è il turno di “La sala professori” (Germania, 2024) di ?lker Çatak. Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena. Infine, alle 16.45 e 20.00, verrà proiettato “Oppenheimer” (USA,2023) di Christopher Nolan, che dopo le vittorie ai Golden Globes si è aggiudicato a Los Angeles ben sette premi: miglior film, regia, attore protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), fotografia, montaggio, colonna sonora originale. L’opera racconta l’ascesa di J. Robert Oppenheimer, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica.

Cinema dall’Italia, invece, al Multisala IMG Palazzo con, alle 16.45, 19.10 e 21.30, “Un altro ferragosto” (Italia, 2024) di Paolo Virzì. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, sono destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

Cosa vedere in provincia

In provincia, alle 20.30, il Cinema Oratorio di Robegano attende il pubblico con “Sound of Freedom - Il canto della libertà” (USA, 2023) di Alejandro Monteverde, che troviamo in cartellone anche al Multisala Verdi di Cavarzere alle 21.00. L’opera, un film-denuncia sul traffico di bambini è basato sulla storia vera di Timothy Ballard, un ex agente governativo che lotta contro il traffico di esseri umani minorenni partendo dalla California e arrivando in Colombia. Lui metterà a rischio la sua stessa vita per salvare quella di numerosi bambini.

Infine, al Cinema Teatro di Mirano, alle 20.00, si proietta “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.