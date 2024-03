Martedì si va al cinema con 3 euro: il programma e le sale aderenti

Tornano a marzo, maggio e novembre 2024, nelle sale di Venezia e provincia, le proiezioni di film a 3 euro promosse da Regione Veneto, Federazione cinema d'essai e Agis. A partire da martedì 5 marzo gli spettatori potranno recarsi in sala per assistere, a prezzo ridotto, alle opere in prima visione o provenienti dai più prestigiosi festival internazionali. «Obiettivo dell’iniziativa - dichiara Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura - è non solo quello di consolidare la diffusione della cultura cinematografica, ma anche valorizzare le opere che, in qualche modo, vengono escluse dalla grande distribuzione». Di seguito il programma di martedì 5 marzo.

Venezia

In città, il Multisala Giorgione propone in questo primo martedì di rassegna, alle 17.00 e 20.45, la visione a tre euro di “Finalmente l'alba” (Italia, 2023) di Saverio Costanzo, viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.

Al Multisala Rossini si punta invece sulla visione in versione originale sottotitolata di “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Le proiezioni si terranno alle 17.30 e 20.30.

Al Lido, la proposta del Multisala Astra alle 17.00 e, in versione originale sottotitolata alle 19.30, è “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato.

Mestre

Sulla terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 17.00 e 21.30, “Oppenheimer” (USA,2023) di Christopher Nolan, Premiato ai Golden Globes 2024 per Miglior regia, Miglior attore non protagonista, Miglior colonna sonora, Miglior film drammatico, Miglior attore in un film drammatico. Il film è la cronaca dell'ascesa di J. Robert Oppenheimer, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica.

Ricca la programmazione del Multisala IMG Candiani con tre opere tra cui scegliere questa settimana. Alle 16.45, 19.10 e 21.35, inizia “The Holdovers- Lezioni di vita” (USA, 2023) di Alexander Payne. Il film racconta la storia di uno scontroso professore di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine, stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam. Alle 16.45 e 19.10 è il turno di “La Chimera” (Italia, 2023) di Alice Rohrwacher. Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", il film racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Infine, alle 16.45, 19.15 e 21.10, si chiude con “Dieci minuti” (Italia, 2024) di Maria Sole Tognazzi. Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata. Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l’ascolto di chi ci ha sempre voluto bene.

Al Multisala IMG Palazzo si punta, invece, alle 16.45, 19.15 e 21.10, su “Foglie al Veneto” (Finlandia, 2023) di Aki Kaurismäki, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2023. Due persone sole si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.

Provincia

Spostandosi in provincia, al Cinema Oratorio di Robegano troviamo, alle 20.30, “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

Il cartellone del Multisala Verdi di Cavarzere offre, alle 21.00, la possibilità di vedere “The Old Oak” (Francia, 2023) di Ken Loach. The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un’improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara . Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

Il Cinema Teatro di Mirano propone, infine, alle 19.45, il film “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.