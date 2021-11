A Venezia e provincia si va al cinema con 3 euro: i film di martedì 23 novembre

Proseguono martedì 23 novembre nelle sale di Venezia e provincia aderenti le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Due le proiezioni questa settimana che saranno accompagnate dal commento di un esperto. Al Cinema Oratorio di Robegano alle 20.30, la critica cinematografica Michela Manente introdurrà il pubblico alla visione di “Madres Paralelas” (Spagna 2021, 120’) di Pedro Almodóvar. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Il Cinema Teatro di Mirano ospiterà invece alle 20.45, il critico cinematografico Andrea Curcione in occasione della proiezione di “Atlantide” (Italia 2021, 104’) di Yuri Ancarani. Daniele e? un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed e? emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre piu? potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. Ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente.

Venezia

In città, il Multisala Rossini propone, alle 18.00 e alle 21.15, “La scelta di Anne - L'Événement” (Francia 2021, 100’) di Audrey Diwan, Leone d'oro al miglior film alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. Ma Anne preferisce la letteratura alta e affonda gli occhi blu tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in un Paese che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta e privata della libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una soluzione.

Alle 17.30 e alle 21.00 inizia al Multisala Giorgione inizia la proiezione di “Madres Paralelas” (Spagna 2021, 120’) di Pedro Almodóvar, opera che troviamo in cartellone anche al Multisala Astra di Venezia Lido (ore 17.30 e 21.00).

Mestre

A Mestre, al Cinema Dante alle 17.00 e alle 21.00 si proietta “Atlantide” (Italia 2021, 104’) di Yuri Ancarani, mentre al Multisala IMG Palazzo troviamo (ore 17.00 e 20.00) “Per tutta la vita” (Italia 2021, 101’) di Paolo Costella. Il film vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico "si", i protagonisti ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione.

Due le proposte questa settimana al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 20.00 e 22.10 inizia “The French Dispatch” (USA 2021, 108’) di Wes Anderson. Il film racconta vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, edizione europea dell'americano Evening Sun di Liberty, Kansas. La storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di racconti, pubblicata dal magazine, nel corso di alcuni decenni del XX secolo. In alternativa, negli stessi orari, si può puntare su “Promises” (Italia 2021, 113’) di Amanda Sthers. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire.