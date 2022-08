Torna il festival nell'acqua: cinema e performance su una piattaforma galleggiante

Dal 25 agosto al 10 settembre 2022 si rinnova l’appuntamento con Cinema galleggiante - acque sconosciute, rassegna organizzata dall'associazione Microclima che si svolge sulle acque della laguna di Venezia. Film, video, performance musicali e teatrali che coinvolgono autrici e autori sia internazionali sia locali, vengono presentati su un palcoscenico e uno schermo nelle acque retrostanti l’isola della Giudecca, all’altezza del Rio de Sant’Eufemia. Il pubblico può partecipare direttamente dalle proprie imbarcazioni oppure da una piattaforma, pensata per gli spettatori senza barca.

Il cinema galleggiante crea un insediamento anfibio, scaturito da una piccola utopia. La terza edizione ha come tema il surreale, le visioni oniriche ed allucinatorie, l’assurdo. In un contesto fluttuante che tende all’irreale, il primo intento è quello di innescare un incanto collettivo nell’orizzonte lagunare.

Gli appuntamenti

Palazzo Grassi - Punta della Dogana - Pinault Collection introduce The Snorks: A Concert for Creatures (Francia, 2012) di Loris Gréaud, anticipata da un estratto sonoro prodotto dalla fondazione per la salvaguardia ambientale The Sense of Silence. Il contributo di TBA21–Academy - Ocean Space nasce dalle ricerche condotte durante il The Ocean Fellowship Program 2022 e include la prima mondiale di un’animazione tratta da un viaggio collettivo sull’isola dell’Asinara, supportato dalla Fondazione Sardegna Film Commission.

La Fondazione In Between Art Film presenta una selezione di opere video e filmiche della propria collezione, raccolta che indaga i confini dei time-based media tra film, video e installazione. Chantal Crousel Consulting partecipa con Ferdinandea: Uncertainties, film centrale dell’installazione multimediale Ferdinandea (Francia-Italia, 2022) di Clément Cogitore, attualmente esposta al Museo Madre di Napoli. Il Padiglione Nazionale dell’Uzbekistan presenta il film muto Azhal Minareti di Vyacheslav Viskovsky (Uzbekistan, 1925), musicato dal vivo da Abror Zufarov (tanbur, sato) accompagnato da Shamshod Isaev (nai, gidjak).

La Collezione Peggy Guggenheim seleziona il film muto della regista Germaine Dulac La Coquille et le clergyman (Francia, 1928), accompagnato dal vivo da Rita Brancato (percussioni), Giovanni Claudio Di Giorgio (violino) e Gabriele Tai (violoncello). Pentagram Stiftung proponte Modern Times (1936, USA, proiettato in 35mm) di Charlie Chaplin.

Tra le realtà che collaborano al programma c'è l’Associazione Closer, attiva nel carcere femminile della Giudecca, che presenta una lettura delle trascrizioni dei sogni delle donne detenute. Partecipa anche Venice Open Stage, festival internazionale di teatro in campo, che sul cinema galleggiante proporrà una performance della compagnia teatrale Malmadur. Stoa42 di Atene contribuisce al programma con un video e una performance di Despina Charitonidi, realizzati in collaborazione con Naiads, squadra di nuoto sincronizzato.

La serata conclusiva si apre con una passerella di sculture sonanti, realizzata attraverso l’utilizzo di figure mobili costruite e animate dagli artisti Ornella Cardillo e Simone Carraro (Venezia, 2022), a seguire Microclima e Combo presentano il mediometraggio muto La guerra e il sogno di Momi di Segundo de Chomón, (Italia, 1917), uno dei primi film italiani ad utilizzare lo stop-motion come tecnica di animazione che viene musicato dal vivo da DJ Gruff, pioniere della scena hip-hop italiana.

Una novità della terza edizione è l’introduzione di tre giornate di sperimentazione sonora (16, 17 e 18 settembre), nelle quali Microclima e Combo presentano una forma meditativa dell’insediamento anfibio. Dalle ore pomeridiane fino al termine del crepuscolo i musicisti sono chiamati a dialogare con un’installazione sonora interattiva dell’artista torinese Alessandro Sciaraffa. Il pubblico può accedere liberamente alla piattaforma che ospita l’installazione e i musicisti tramite un servizio di traghetto a remi per tutta la durata dell’evento.

Il programma completo sarà disponibile sul sito www.cinemagalleggiante.it a partire da lunedì 8 agosto.