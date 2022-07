Cinemoving, il cinema sotto le stelle. Programma da martedì 12 a venerdì 15 luglio

Cinemoving 2022, il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film, continua a muoversi tra Mestre, Venezia e Isole. Il programma, come sempre ricco, propone titoli legati al cinema italiano, alle commedie, film dedicati ai bambini e di azione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Asseggiano, Terraglio, e ancora Venezia centro storico, Lido e Pellestrina. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario da martedì 12 a venerdì 15 luglio

MARTEDÌ 12 LUGLIO, ORE 21.15

Gazzera, Piazzetta Brendole

Trolls World Tour (USA, 2020, 91’), animazione, di Walt Dohrn, David P. Smith

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO, ORE 21.15

Zelarino, Parrocchia

Minuscule 2 - Alla ricerca di nuovi mondi (A Minuscule Adventure, Francia/Cina, 2018, 92’), animazione, di Hélène Giraud, Thomas Szabo

GIOVEDÌ 14 LUGLIO, ORE 21.15

Chirignago, Centro Sportivo Montessori

Dolittle (USA, 2020, 106’), fantasy, di Stephen Gaghan

Venezia, Castello, Serra dei Giardini

Il ladro di giorni (Italia, 2019, 102’), drammatico, di Guido Lombardi

VENERDÌ 15 LUGLIO, ORE 21.15

Pellestrina, S. Pietro in Volta

Gli Incredibili 2 (Incredibles 2, USA, 2018, 118’), animazione, di Brad Bird