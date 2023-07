Caorle corre all'alba: a fine luglio debutta la maratona "5 alle 5"

Caorle punta la sveglia all’alba e si prepara per un insolito evento podistico: venerdì 28 luglio, nel cuore della caratteristica località balneare veneziana, si terrà l’edizione inaugurale della “5 alle 5”, corsa in orario antelucano che quest’anno ha già fatto tappa con successo a Treviso, Bari e Padova, coinvolgendo complessivamente quasi 4mila tra runners e camminatori.

La formula dell’evento, curato dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol insieme al comitato organizzatore della Mezza di Treviso, è semplice e vincente: sveglia in piena notte, ritrovo in centro – a Caorle la partenza sarà nei pressi della chiesa della Madonna dell’Angelo – 5 chilometri di corsa (o camminata, per i meno allenati) e per finire una colazione di gruppo. Orario di partenza alle 5.00.



Le corse all’alba sono un’abitudine sempre più diffusa, ma i tanti eventi che si disputano in giro per l’Italia raramente raggiungono i numeri della “5 alle 5”. Basti pensare che il 9 giugno scorso sono stati ben 2500 i partecipanti all’edizione trevigiana dell’evento. Un appuntamento ormai consolidato per il quale Caorle, nel pieno della stagione balneare, ha le carte in regola per un debutto in grande stile. Un gran numero di sportivi è accomunato dal piacere di correre quando la città è ancora addormentata e le strade sono libere dal traffico e dai rumori. Nel silenzio ovattato dell’alba, la corsa diventa così l’occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti della città.

Le iscrizioni sono possibili attraverso tre modalità: utilizzando il portale Endu, scrivendo alla e-mail info@5alle5.com oppure recandosi in uno dei punti vendita autorizzati, a Caorle (il Margarita Café in viale Santa Margherita 58 a Caorle) o a Treviso (la Farmacia Calmaggiore in via Calmaggiore 24 e il Tato Bar in viale Brigata Treviso 34). Per ulteriori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.