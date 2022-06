Cipre Lab summer fest al parco Hayez

Torna Cipre Lab summer fest, il festival di musica al parco Hayez di Mestre, in programma dal 29 giugno al 3 luglio. Nato nel 2007, Cipre Lab è un appuntamento creato da un gruppo di amici del quartiere che, nel tempo, hanno creato un punto centrale di aggregazione giovanile. Il progetto, interamente autogestito, da 15 anni organizza una festa che vede l'afflusso di migliaia di persone.

La formula è consolidata: coniugare piatti tipici della tradizione veneta con band di caratura nazionale nella scena indipendente e con attività pomeridiane rivolte a ragazzi e bambini.

Il programma

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

Ore 15.00 Cipre Lab Kids Club : creazioni bastoni della pioggia

Ore 16.00 Inizio DjSet Phil Dj (Rock, Elettronica), apertura zona gonfiabili

Ore 18.00 Alberto il Trampoliere infuocato

Ore 19.00 apertura cucina

SUL PALCO

Ore 20.30 live: Johnny Voltik (HipHopPsychedelic showcase from USA + FDS Trio (Jazztronica from Barcellona)

Ore 21.30 live: Campa (PopPunk)

Ore 22.30 live: TVE Live Show pt. 2 (collettivo RapHipHopRnB)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Ore 15.00 Cipre Lab Kids Club : giochi di una volta : tiro alla fune, corsa con i sacchi e gioco del fazzoletto

Ore 16.00 Inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest: Heavy Rotation (VE)

Ore 16.30 Geo il giocoliere (laboratorio di giocoleria)

Ore 20.30 live: La piccola orchestra Mdm (Indie Folk)

Ore 21.30 live: Maestral (Indie Folk)

Ore 23.00: inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest: Heavy Rotation (VE).

VENERDÌ 1 LUGLIO

Ore 15.00 Cipre Lab Kids Club : percorso sensoriale

Ore 16.00 Inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest : Dj Friday aka Coolplay (Treviso)

Ore 16.30 La Miniera dei 7 Nani presenta: Il circo in volo, laboratorio di circo on the road

Ore 20.30 live Giallo Man (Reggae) in versione show case ci presenterà “Bonfyah

Ore 21.30 live: Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco (Indie Folk)

Ore 23.00 Inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest : Dj Friday aka Coolplay (Treviso).

SABATO 2 LUGLIO

Ore 16.00 Inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest: Ramabass Soundsystem

Ore 17.00 Holi Party, la guerra dei colori

Ore 18:00 inizio parata Wontanara (Danze e musiche africane); partenza dal Coni di Via del gazzato - 1° spettacolo pit stop alla "Enoteca Baldan" di via Castellana, 31; 2° spettacolo pit stop al bar "Piccolo Mondo" di Via Castellana 63.

Ore 19:30 spettacolo finale dei Wontanara al Parco Hayez

Ore 20.30 Velut Luna, spettacolo del fuoco

Ore 21.30 Patois Brothers (Reggae

Ore 23.00: Inizio DjSet ReggaeCorner by Mosou Sound & Natty Ve.Nice Crew _guest: Ramabass Soundsystem.

DOMENICA 3 LUGLIO (Giornata dedicata al tema della pace, contro ogni guerra)

Ore 16.00 Inizio DjSet by Balsano DJ

Ore 17.00 Cipre Lab Kids Club: flash mob per la pace

Ore 18.00 A quasi un anno dalla scomparsa di Gino Strada ospiteremo Emergency

Ore 20.30 live: Stasera mi butto!