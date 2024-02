Al Candiani una colazione con l'autrice e traduttrice Giorgia Sallusti

Al via, nell’atrio al piano terra del Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, il nuovo appuntamento mensile di "Colazione con l’autrice", all’interno della rassegna "Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte", organizzata da Centro Candiani e da Mondadori Bookstore Mestre, in collaborazione con Voci di Carta.

Il nuovo ciclo prevede letture e conversazioni con autrici che presenteranno le loro opere più nuove: dopo Ginevra Lamberti con "Il pozzo vale più del tempo", sabato 9 marzo alle 10.30 è la volta di Giorgia Sallusti, traduttrice, con "A Tokyo con Murakami".

Che ne dite di chiedere allo scrittore di Norwegian wood di farvi da guida? Dalle pagine dei suoi libri ai vicoli illuminati della città, ai grattacieli, passando per i tentacoli sotterranei, con "A T?ky? con Murakami" l’autrice Giorgia Sallusti vi trascinerà da un quartiere all’altro della capitale giapponese sulle tracce dello scrittore. La T?ky? di Murakami ci porterà nelle librerie di Kanda e Shinjuku, nelle panetterie, a passeggiare per parchi e lungo i fiumi come il protagonista dell’ultimo romanzo, "La città e le sue mura incerte", alla ricerca di una vera città che sentiamo pulsare sotto di noi.

Giorgia Sallusti è libraia, yamatologa, traduttrice. Sono sue le traduzioni di "Io, lui e Muhammad Ali" di Randa Jarrar per Racconti edizioni, e "Ace" di Angela Chen per Mondadori. È autrice e voce del podcast "Yamato. Un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato" (Emons Record), ed è la curatrice del volume "Genere e Giappone. Femminismi e queerness negli anime e nei manga" (Asterisco edizioni). Scrive di libri su "Altri animali", rivista di cui è anche editor, occupandosi di Giappone e femminismi.