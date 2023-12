Due concerti a Cavallino-Treporti per chiudere il 2023 e inaugurare l’anno nuovo

Una Cavallino-Treporti all’insegna di due concerti gratuiti organizzati dal Comune in collaborazione con il locale Piña Colada.

Il primo appuntamento, una grande novità per il litorale, è la festa del 31 dicembre, alle ore 22.00, con la “La Band Caramel": un evento dedicato alle famiglie con balli che spaziano dal liscio a quelli di gruppo e musica dance anni 70-80-90. Un repertorio arricchito dal pop-rock internazionale e musica propria. Un gruppo musicale che, nel corso di oltre trent’anni di carriera, ha avuto varie occasioni di esibirsi con diversi artisti importanti, come il mitico batterista dei Deep Purple Ian Paice, e aprendo anche il concerto dei Nomadi e di molti altri.

Lunedì 1° gennaio, sempre al Piña Colada, il consueto evento di apertura dell’anno nuovo con il concerto gospel: alle ore 17.00 si esibirà il River Gospel Mass Choir diretto da Alessandro Pozzetto. In quindici anni la formazione ha tenuto oltre 160 concerti in diverse province e regioni, collaborando con professionisti di fama internazionali come Mario Biondi, Cheryl Porter, Sherrita Duran e Red Canzian.

«Un calendario di appuntamenti ricco di novità è quello che siamo riusciti a realizzare quest’anno, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Tra questi, grazie alla proficua collaborazione con il Piña Colada, abbiamo organizzato la festa di fine anno, quella del 31 dicembre, per offrire alle famiglie e ai nostri cittadini uno spazio per fare comunità e stare assieme divertendosi – spiegano gli assessori comunali Alberto Ballarin e Giorgia Bortoluzzi –. Immancabile poi è il concerto di Capodanno con il coro gospel, molto apprezzato e atteso da tante persone. Gli oltre ottanta eventi che abbiamo raggruppato in un unico calendario, fino all’epifania, sono completamente gratuiti e aperti a tutti. Cultura e attività di aggregazione sono elementi che fanno comunità e sui quali continuiamo a investire». Consigliata la prenotazione al 3332081437, fino ad esaurimento posti.