Francesco Di Lernia al Festival internazionale di Noale

Arriva da Foggia il secondo protagonista del 27^ Festival internazionale organistico di Noale. Francesco Di Lernia è infatti professore di organo presso il Conservatorio della città di cui è stato direttore dal 2011 al 2017. Sabato 14 maggio si esibirà all’organo Ruffati nella chiesa dei Ss. Felice e Fortunato di Noale, proponendo un programma con musiche di Corelli, Bach, Bédard, Puccini e Andriessen.

Di Lernia ha studiato organo in Italia e in Germania, conseguendo con lode il konzertexamen presso la Musikhochschule di Lubecca. Da più di trentacinque anni svolge la sua attività artistica nell’ambito dei maggiori festival del mondo. Ha collaborato, inoltre, con numerosi solisti ed ensemble come i Wiener Philharmoniker, l’Orchestra di Padova e del Veneto… Per Universal ha pubblicato vari volumi tra cui l’opera completa per tastiera di Johann Kaspar Kerll.