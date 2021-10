Serata #Iomidono con Red Canzian

Dopo lo stop per la pandemia ritorna il grande evento di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, #IOMIDONO, ideato dall’Ulss4 nel 2017 e poi ampliato in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, la Fondazione Banca degli Occhi e la Fondazione Banca dei Tessuti.

L’appuntamento del 2021 si svolgerà venerdì 8 ottobre al Teatro Metropolitano Astra con inizio alle ore 20.30, a ridosso della “Giornata del dono” che ricorre il 4 ottobre. Il protagonista della serata sarà Red Canzian, l'anima rock dei Pooh, che porterà in scena lo spettacolo dal titolo “In Musica e Parole” con la partecipazione della figlia Chiara. Il musicista, compositore e cantante della nota band italiana alternerà brani musicali al racconto della propria vita «che è anche quella di tutti i ragazzi nati negli anni ’50 – spiega Canzian - quelli che hanno avuto la fortuna di vivere un periodo di cambiamenti pazzeschi, figli del boom economico, con quella voglia di cambiare il mondo...E così, passo dopo passo, fino ad arrivare alle canzoni e alle storie di oggi».

«E’ un evento con ingresso gratuito, dedicato a chi, con la propria generosità, ha reso possibile il dono di organi e tessuti – spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi – ma è anche un evento dedicato anche a tutto il personale medico e sanitario coinvolto nel processo delle donazioni. Partendo da questi due elementi fondamentali, quindi dalla generosità dei donatori e di chi concretizza il dono, vogliamo cercare di sensibilizzare la popolazione nel dichiarare la propria volontà nell'essere donatore, e per farlo è sufficiente fornire il consenso all’anagrafe sanitaria del proprio comune oppure al personale del coordinamento locale trapianti».

“Il centro locale trapianti dell'Ulss 4 opera dal 2003 – spiega il coordinatore Elena Momesso - . E’ costituito da un gruppo di una ventina di operatori sanitari e ad ogni evento coinvolge l'intera struttura ospedaliera: dalla direzione sanitaria al laboratorio, ma anche chirurghi, neurologi, cardiologi, infermieri e altre professionalità; l'obiettivo di tutto lo staff è permettere il trapianto in tempi rapidi. Nel complesso le donazioni in questa Ulss sono in aumento da anni”.

I posti disponibili al Teatro Metropolitano Astra saranno 250 in quanto dimezzati per effetto della normativa anti covid, la quale prevede anche il controllo del Green Pass a tutti i partecipanti all'ingresso del teatro.

