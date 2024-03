Dal Brasile a Venezia: Amaro Freitas canta la foresta amazzonica

Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary, fa tappa al Laguna Libre di Venezia, domenica 24 marzo, con il concerto di Amaro Freitas (pianoforte, M’bira elettronica, voce), uno dei jazzisti più promettenti della propria generazione, per la prima volta a Venezia.

Dai bassifondi di Recife nel Nord-Est del Brasile a icona del jazz internazionale, Amaro Freitas ha lavorato instancabilmente per diventare l’artista che è oggi, guadagnando l’attenzione per il suo «approccio alla tastiera del pianoforte così unico da essere sorprendente». Presenta da solo Y’Y, il suo quarto nuovissimo disco. Freitas si è circondato in questo nuovo disco di nomi di peso quali Shabaka Hutchings, Hamid Drake, Jeff Parker e altri.

Trasferitosi a Manaus dopo una vita passata sulla costa, a Recife, Y’Y (pronunciato: eey-eh, eey-eh) vuole essere l’omaggio del pianista alla foresta amazzonica e ai fiumi del nord del Brasile, o come lui stesso precisa: «un invito a vivere, sentire, rispettare e prendersi cura della natura, riconoscendola come nostra antenata».

Questo viaggio nel cuore della gigantesca nazione sudamericana è anche un tentativo e una ricerca delle radici precedenti la colonizzazione, un tema che Freitas ha perseguito anche nei dischi precedenti (Sankofa, Rasif e Sangue Negro). Questo prodigioso giovane pianista brasiliano crea una musica che?è un’esplorazione stravolgente della tradizione ritmica e musicale brasiliana proiettata verso ?orizzonti di fulminanti e elettrizzanti sperimentazioni jazz.? La sua è?una storia di privazioni e povertà, comune a tanti suoi coetanei.?Abbandona il conservatorio perché non ha i?soldi per l’autobus ma, grazie ad un talento e ad una caparbietà straordinarie, a soli 22 anni si?impone?all’attenzione della scena jazz brasiliana.?Il suo stile pianistico percussivo trae origine dalle sonorità?tradizionali del Pernambuco e dai jazzisti che lo hanno influenzato, su tutti Chick Corea playing Thelonious Monk. Il concerto è realizzato in collaborazione con Associazione Caligola.