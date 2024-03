A Venezia Deborah Johnson omaggia Donna Summer

A grande richiesta ritorna allo Splendid Venice Hotel Soul Night Dinner, l’evento veneziano più atteso di musica e alta cucina. Nell’ambito della rassegna Jazz&, firmata da Veneto Jazz, il ristorante Le Maschere ospita giovedì 28 marzo, a partire dalle 20.00, la cantante Deborah Johnson in un tributo a Donna Summer. Informazioni e prenotazioni: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it, 041 5200755.

Deborah Johnson, cantante di origini statunitense, è molto conosciuta anche in Italia. Inizia a cantare sulle orme del padre Wess all'età di 15 anni. Partecipa ai più importanti programmi televisivi degli ultimi anni, tra cui Pronto Raffaella, Ricomincio da due, Fantastico, La Corrida, Buona Domenica, e tournée come Wess (1986-89), Sabrina Salerno (1992), Ron (1993). Accompagna Gianni Morandi nella trionfale tournée del 1996 duettando con lui in tutte le tappe del Festivalbar. Al Festival di Sanremo 1997 si presenta con la nuova proposta di Randy Robert's, e nell’estate successiva produce il suo primo tour come solista in Italia. Numerose le sue collaborazioni successive con artisti italiani ed internazionali: Massimo Ranieri, Fiorello, Lucio Dalla, Alma Negretta. Fra i tour promozionali, si ricordano quelli di Phil Collins, Craig David, Tina Turner, Ray Charles. Negli ultimi anni ha continuato con le sue innumerevoli collaborazioni in qualità di cantante solista.