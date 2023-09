Alla Fenice il concerto diretto da Dennis Russell Davies con agevolazioni per under 35

Un appuntamento riservato agli under 35 per chiudere la Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice: il concerto diretto da Dennis Russell Davies propone infatti, oltre al tradizionale evento aperto al pubblico e agli abbonati, anche una replica riservata agli spettatori tra i 18 e i 35 anni prevista per sabato 28 ottobre alle ore 20.00. I biglietti saranno in vendita da giovedì 21 settembre.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di una serie di attività promozionali destinate al pubblico delle nuove generazioni dal titolo "La Fenice è giovane", realizzata in collaborazione con McArthurGlen Noventa di Piave Design Outlet e Bellussi Spumanti: i giovani tra i 18 e i 35 anni potranno acquistare i biglietti al prezzo agevolato di 10,00 euro e ricevere in omaggio una foto polaroid come ricordo della serata. Inoltre durante l’intervallo del concerto diretto da Louis Lortie, previsto per sabato 4 novembre 2023 al Malibran (anch'esso rivolto agli under 35), tra tutti i possessori di biglietti del concerto sarà estratto un biglietto valido per due persone che consentirà di assistere alla serata inaugurale della Stagione 2023-2024 venerdì 24 novembre al Teatro La Fenice, con la rappresentazione di "Les Contes d'Hoffmann" di Offenbach con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Antonello Manacorda. Il vincitore riceverà inoltre un buono acquisto del valore di 500 euro da spendere al McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave.

Il concerto

Dennis Russell Davies dirigerà l’Orchestra del Teatro La Fenice nell’esecuzione del mottetto "In ecclesiis" di Giovanni Gabrieli (1615), nella trascrizione per orchestra di Bruno Maderna – è un omaggio al compositore veneziano nel cinquantesimo anniversario della sua morte –; poi lo splendido poema sinfonico "Tod und Verklärung" ("Morte e trasfigurazione, 1890") di Richard Strauss e, nella seconda parte della serata, "The Planets di Gustav Holst" (1918): per quest’ultimo brano, le voci femminili ‘nascoste’ saranno quelle del Coro del Teatro La Fenice preparato da Alfonso Caiani.