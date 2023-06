Diodato in concerto al Parco Bissuola

Diodato aprirà l'estate in musica del Parco Bissuola. Il cantautore porterà il suo "Così Speciale Tour" a Mestre il 27 giugno, nell'ambito della rassegna Palcoscenici Metropolitani.

Il Parco Bissuola, diventato il cuore delle attività culturali dedicate ai più giovani a fine giugno si trasforma in una grande teatro a cielo aperto trasformando il piazzale Divisione Acqui in una platea pronta ad ascoltare il cantautore italiano. Il concerto è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven. I biglietti si possono acquistare su Vivaticket.com e nei relativi punti vendita e, dal 20 al 27 giugno, anche al Teatro del Parco, dalle 17 alle 19. Costo del biglietto 5 euro.

Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato torna con questi speciali concerti per ricongiungersi al suo pubblico e per arricchire il futuro da costruire insieme, canzone dopo canzone, compiendo insieme uno straordinario viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti "Così speciale".

«L'estate veneziana si arricchisce di un ulteriore importante evento musicale - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. E così dopo i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a San Giuliano, di Laura Pausini e Paolo Conte in Piazza San Marco, avere Diodato al Parco Albanese conferma il nostro impegno di portare la grande musica in tutto il territorio delle città di Venezia. Spero che tanti giovani e tante famiglie si ritrovino al parco per ascoltarlo e passare una serata all'insegna della spensieratezza e allegria».