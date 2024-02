Chioggia alza il volume: Emma in concerto quest'estate a Sottomarina

È Emma la prima rivelazione di Sottomarina Sound Beach , nuovo festival sulla spiaggia organizzato dalla Città di Chioggia in collaborazione con DuePunti Eventi. La cantautrice, sull’onda del successo del brano "Apnea", sarà sul litorale di Sottomarina, in via Lungomare Adriatico, il prossimo 2 agosto, per quello che si preannuncia uno degli appuntamenti più caldi dell’estate.

Dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo, Emma tornerà live quest’estate nei principali festival italiani. "Apnea" è stato scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che ne è anche produttore. È un brano che fa ballare e che, con ironia e personalità, lascia il pubblico "senza respiro". Con questa canzone Emma si mostra in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico.

«Dopo 15 anni torneremo ad ospitare concerti di prestigio a Chioggia, con artisti di fama nazionale - commentano il sindaco, Mauro Armelao, e il consigliere delegato al Turismo, Riccardo Griguolo -. Questo è solo l'inizio di un percorso che renderà la nostra città sempre più protagonista nel panorama dei grandi eventi oltre che attrattiva per il sano divertimento. Stiamo mantenendo fede a quanto avevamo promesso ai nostri concittadini, in particolar modo a giovani e famiglie, che hanno il diritto di divertirsi restando nella propria città senza essere obbligati ad uscire».

I biglietti del concerto sono disponibili nel circuito Ticketone.