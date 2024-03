Francesco Bongiorno omaggia Bach al Festival internazionale d’organo a Noale

Vivaldi, Brahms e, soprattutto, Bach, il compositore più amato dagli appassionati di organo. Si preannuncia davvero gustoso il programma che il maestro Francesco Bongiorno eseguirà a Noale, sabato 16 marzo, nell’ambito della 29esima edizione del Festival internazionale del Marzo organistico.



Bongiorno, organista, pianista e direttore d’orchestra, formatosi presso il conservatorio di Bari e specializzatosi a Vienna, si è imposto al panorama internazionale quale interprete attento e raffinato. Grande amante di Bach, ne ha eseguito l’intera opera organistica in un ciclo di tredici concerti. Oggi è insegnante presso il conservatorio musicale di Matera, come titolare della cattedra di organo.



A Noale eseguirà il concerto in la minore BWV 593 di Vivaldi-Bach, alcuni preludi e corali di Brahms e il Trio-sonata in Do maggiore BWV 529 e la passacaglia in Do minore BWV 580 di Bach. Appuntamento nella chiesa arcipretale alle ore 21.00. Ingresso libero.