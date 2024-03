Gianna Nannini in concerto a Jesolo: parte dal Palazzo del Turismo il suo tour in giro per l'Europa

Gianna Nannini in concerto a Jesolo. La rocker toscana sarà protagonista, il prossimo 22 novembre 2024 al Palazzo del Turismo, della data zero del suo nuovo tour europeo "Sei nell'anima tour - European Leg". La nuova data è stata annunciata domenica pomeriggio in diretta Rai, durante il programma di intrattenimento "Domenica In" con Mara Venier.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini è uscita con Silenzio, il nuovo singolo disponibile da venerdì 5 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, un film di prossima uscita, e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, che vedranno Gianna Nannini riabbracciare il suo pubblico anche nella cittadina balneare veneziana.