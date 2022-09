I più grandi successi musicali in chiave acustica all'Hard Rock Cafe

Continuano gli appuntamenti con la musica live di Hard Rock Cafe Venezia. Giovedì 15 settembre, alle ore 22.00, sul palco del locale di Bacino Orseolo salgono gli Slowjob e la loro arte di portare in chiave acustica i più grandi successi della musica internazionale di ogni epoca e genere. La semplicità degli accordi della chitarra acustica di Roberto Simioni, in arte Smilzo, unita alla versatilità del piano elettrico di Alessandro Baggio, in arte Ale Bajo, condurranno il pubblico del cafe veneziano in un piacevole acustic trip, facendo tappa nel gusto di Hard Rock.

Il viaggio degli Slowjob parte dalla musica dei favolosi anni '50 fino ad arrivare a brani dance odierni come quelli degli Snap o dei Planet Funk, passando attraverso il Classic Rock dei Foo Fighters, Ben Harper, dei Queen o le composizioni pop di Michael Jackson. Gli anni di palchi calpestati da Roberto Simioni nei più rinomati villaggi turistici internazionali, con l’arte della musica e del cabaret, uniti alla tecnica di Alessandro Baggio che vanta svariatialbum all’attivo, collaborazioni eccellenti ma soprattutto un’altaformazione accademica, permettono al duo di esibirsi in completasimbiosi, con una chiave acustica unica in grado di far vivere allospettatore una vera e propria Slowjob Experience.

Per info e prenotazioni contattare: venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665