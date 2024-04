Al Teatro Toniolo l'incontro e il concerto del pianista Alexander Gadjiev

Un atteso concerto, quello del pianista Alexander Gadjiev al Teatro Toniolo, previsto martedì 9 aprile alle ore 19.30. L'evento fa parte della rassegna di "Musica da camera e sinfonica" organizzata con Gli Amici della Musica di Mestre e, grazie alla collaborazione con Università Popolare Mestre, alle ore 17.30 dello stesso giorno si terrà una guida all'ascolto, a cura del prof. Mauro Masiero, presso il Foyer del Teatro Toniolo, con la partecipazione di Alexander Gadjie. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare telefonando al numero 041/3127493 oppure inviando una email a segreteria@amicidellamusicadimestre.it. I posti sono limitati.

Alexander Gadjiev è vincitore nel 2021 del Secondo Premio e del premio speciale Krystian Zimerman al Concorso pianistico internazionale "Chopin" di Varsavia, una delle più prestigiose competizioni pianistiche internazionali. Miglior risultato di tutti i tempi per un concorrente italiano, superato solo da Maurizio Pollini (scomparso pochi giorni fa) che nel 1960 vinse il primo premio. È inoltre vincitore del 42° Premio Abbiati come miglior solista per l’anno 2022.

In programma: Preludio, fuga e variazioni op.18 di Franck - Bauer, Notturni op. 15 n. 1 e n. 2 e Scherzo n. 3 di Chopin, Sonata n. 9 di Scriabin, 15 Variazioni e fuga per pianoforte in mi bemolle maggiore op. 35 (Variazioni Eroica) di Beethoven.