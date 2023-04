Al Candiani il concerto del clarinettista Louis Sclavis 

Domenica 30 aprile, alle 18.30, continua la rassegna Candiani Groove con il concerto del clarinettista e compositore Louis Sclavis. Il concerto è stato inserito nella manifestazione internazionale istituita dall'Unesco per l’International Jazz Day.

Louis Sclavis

Louis Sclavis inizia a studiare clarinetto all'età di 10 anni ma diventa professionista nel 1975 con il Workshop de Lyon, in collaborazione con la cantante Colette Magny. Nel 1977 è uno dei fondatori degli Arfi e suona con la Marvelous Band, La Marmite Infernale e altri complessi.

Forma le sue prime band nel 1984 con cui incide per diverse etichette (Enja,Label Bleu, Fmp, e in particolare ECM). Nel 2005 si associa a musicisti più giovani in un gruppo che lui stesso chiama, con la sua consueta inclinazione poetica, “L’imparfait des langues”.

Sempre spinto a nuove collaborazioni, fonda nel 2009 l’Eldorado Trio con Craig Taborn e Tom Rayney, poi l’Atlas Trio con il chitarrista Gilles Coronado e il pianista Benjamin Moussay: un diverso tipo di mix strumentale che lo costringe a ripensare i suoi modi compositivi. Più che le regolari riunioni con Romano e Texier (uniti in una registrazione di tre ospiti, Enrico Rava, Nguyên Lê e Bojan Z nel 2011), si concentra su quella band, girando e registrando un secondo album “Silk and Salt Melodies” (2014).

Informazioni Ingresso: intero euro 15 – ridotto possessori tessere Cinema Più e Img 12 – ridotto Candiani Card, studenti fino a 26 anni euro 10 - ridotto speciale under 14 euro 3