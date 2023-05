Al Toniolo il concerto del pianista Lukas Geniušas

Il pianista russo-lituano Lukas Geniušas, ritenuto uno dei pianisti più affermati sulla scena mondiale, sarà il protagonista del concerto del 5 maggio al Teatro Toniolo alle ore 19.30, inserito nella XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

In programma 12 Studi op. 10 di Fryderyk Chopin e la prima versione della Sonata n. 1 in re minore op. 28 di Sergej Rachmaninov, del quale ricorre il 150° anniversario della nascita. Quest’ultimo pezzo in programma è davvero una gemma preziosa e quasi sconosciuta. La Sonata n. 1, infatti, viene solitamente eseguita e registrata solo nella seconda edizione, che contiene alcuni tagli e cambia significativamente anche in termini di forma del primo movimento. La versione suonata per questo concerto è invece originale e integrale. Lukas Geniušas ha rinvenuto il suo manoscritto due anni fa in un museo a Mosca e da allora ha deciso di renderlo il suo personale tributo a Rachmaninov per il 150° anniversario della nascita.

Lukas Geniušas è apprezzato per la sua “brillantezza e maturità”, tiene recital regolarmente nelle più prestigiose sale in tutto il mondo e viene regolarmente invitato nei maggiori festival internazionali.