A Palazzo Trevisan degli Ulivi il concerto della cantante Nnavy

Giovedì 14 dicembre, alle ore 21 a Palazzo Trevisan degli Ulivi, si terrà l'ultimo evento del 2023 di New Echo System, il programma di musica di Pro Helvetia a Venezia, con Nnavy Trio.

Nnavy è una cantante svizzera dalla voce straordinaria. Il suo stile unico fonde influenze R&B, soul e jazz. Ha condiviso il palco con artisti affermati come Arlo Parks, Alfa Mist, November Ultra e Ben l'Oncle Soul, dimostrando la sua versatilità e il suo eclettico fascino musicale solcando i palcoscenici di festival di prestigio come il Montreux Jazz Festival e il Mama Music & Convention a Parigi. L'evento è a ingresso libero.

New Echo System

Nato nel 2021 dall’esperienza della rassegna New Echoes (che dal 2017 ha portato a Venezia concerti e performance di grande impatto e originalità) e dalle riflessioni stimolate dal difficile periodo pandemico, New Echo System si presenta come uno spazio dove far crescere idee, dove mettere in contatto artisti svizzeri e italiani, dove far dialogare le differenti discipline, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

Un luogo e una modalità di ricerca e confronto, di produzione e di condivisione tra i linguaggi che prevede concerti, performance, periodi di ricerca, attivazione di produzioni e collaborazioni sia in Svizzera che a Venezia, all’insegna di una condivisione che include le comunità di spettatori e spettatrici in un ecosistema sempre in evoluzione.