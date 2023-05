Al Candiani il concerto-omaggio a Chet Baker

Domenica 14 maggio alle ore 18.30 il Centro Candiani ospita in auditorium al quarto piano il concerto dedicato a Chet Baker: un omaggio al grande personaggio del jazz del ‘900, considerato da tutti uno dei migliori se non il miglior trombettista bianco, scomparso il 13 maggio 1988.

Nella sua vita controversa, Chet ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo ed ha passato molti dei suoi ultimi anni in Italia suonando dal vivo e registrando dischi anche con moltissimi musicisti italiani ed europei. È stato per tutti i jazzisti un punto di riferimento soprattutto per la sua capacità di trasformare semplici melodie in vere opere d’arte che sfidano gli anni e le mode .

Il quintetto The Chet Baker Project - Omaggio a Chet Baker è formato da musicisti sulla scena da moltissimi anni. Di solida formazione jazzistica questi artisti hanno tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero suonando con molti nomi del jazz nazionale ed internazionale. Il gruppo propone arrangiamenti dei grandi capolavori di Chet nel periodo degli anni 50/60 con una particolare attenzione alla scelta dei brani (le cui trascrizioni sono state eseguite magistralmente dal sassofonista Ettore Martin). Tutti i pezzi sono infatti tratti da dischi storici, oggi rarissimi ed introvabili. Le composizioni (quasi tutte firmate da Carpenter), spiccano per il connubio particolarmente felice ed armonico tra la tromba di Chet Baker ed il sax tenore di George Coleman a cui si aggiungono varie sezioni ritmiche.

Durante il concerto i musicisti illustreranno la musica da loro stessi proposta e nel contempo parleranno dell'affascinante storia musicale del grande Chet Baker.