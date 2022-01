The legend of Ennio Morricone: a Venezia l'omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra

È in programma al teatro Goldoni di Venezia, l'1 aprile 2022 (ore 21), il concerto “The legend of Ennio Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano, un viaggio tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni, con la potenza evocativa delle composizioni più celebri: Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The hateful eight, C'era una volta In America, Per qualche dollaro in più, Malena…

Cinquecento colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi.

L'evento fa parte della rassegna “Dal Vivo”, promossa da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Le date, inizialmente previste nel 2021, sono state rinviate a quest'anno.