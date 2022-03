Concerto di Primavera in compagnia dell’orchestra classica del Veneto

Biglietti intero € 18,00 - ridotto € 12,00 (under 30).

L’assessorato alla Cultura del Comune di San Donà di Piave, assieme al Circuito Regionale Multidisciplinare Arteven, oltre alla stagione di teatro, danza, musica e circo contemporaneo ha organizzato per la cittadinanza una gradevole occasione per lasciarsi alle spalle l’inverno e accogliere insieme l’inizio della nuova stagione.

Domenica 3 aprile alle ore 17 in palcoscenico spazio alle emozioni evocate dalla musica con il concerto di Primavera in compagnia dell’orchesra classica del Veneto diretta dal Maestro Dino Doni. Nell’accogliente cornice del Teatro Metropolitano ascolteremo brani di diversi autori compiendo un viaggio nei secoli attraverso la musica. Il variegato programma spazia da Mozart al musical di Webber, dalle danze antiche al tango argentino di Piazzolla suonato al Bandoneon da Mirko Satto. Il concerto è impreziosito dal bel canto di Sara Fanin ed Enrico Nadai, che interpretano celebri canzoni arrangiate dal M° Dino Doni. Al violino Mattia Tonon. Si è voluto intitolare questo evento Concerto di primavera come segno della rinascita e della ripartenza. Una ripartenza a cui la magia della musica speriamo possa dare nuova luce scalzando il periodo buio appena trascorso. A presentare la serata sarà Elisa Nadai. Prevendita online su myarteven.it – vivaticket.com e relativi punti vendita e teatroastra.sandonadipiave.net. Vendita presso il Teatro Metropolitano Astra nei giorni e orari di apertura della biglietteria. Orario apertura della biglietteria il mercoledì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13. Il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 16 alle 20, il giorno stesso vendita due ore prima dell’inizio del concerto. Informazioni www.myarteven.it – www.teatroastra.sandonadipiave.net – www.sandonadipiave.net e Biglietteria del Teatro nei giorni e orari di apertura tel. 0421 590220