All'Auditorium Lo Squero il Quartetto di Venezia suona Beethoven

Sabato 4 marzo si alza il sipario della stagione concertistica di "Asolo Musica" all’Auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Per il concerto inaugurale torna sul palcoscenico della splendida sala il Quartetto di Venezia con Andrea Vio e Alberto Battiston, violino, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello.

“Quartetto in Residenza” alla Fondazione Giorgio Cini dal 2017, l’ensemble ha suonato in alcuni tra i maggiori festival internazionali in Italia e nel mondo, ha ottenuto la nomination ai Grammy Award e ha collaborato con artisti di fama mondiale segnalandosi per la passione, il rigore e il virtuosismo delle esecuzioni.



Il concerto rappresenta una nuova tappa del cammino che vede la formazione addentrarsi nella letteratura quartettistica beethoveniana e proseguirà, nel corso della stagione, con gli appuntamenti del 13 maggio e del 2 dicembre, offrendo un viaggio di rilettura virtuosistica che accompagna nella profondità creativa del genio di Bonn.



Ad aprire il concerto è un quartetto che appartiene all’ultimo periodo della produzione beethoveniana, il Quartetto in Mib maggiore op. 127. Composto tra il 1824 e il 1825, in quattro movimenti, contiene uno dei grandi adagi beethoveniani, l’Adagio, ma non troppo e molto cantabile, tra i più meditativi tempi lenti dell’ultimo Beethoven. Procedendo cronologicamente a ritroso segue, nella seconda parte del concerto, il Quartetto in Do maggiore op. 59 n. 3 “Rasumovsky” del 1806, terzo dei tre Quartetti op. 59 scritti nel periodo 1805-1806 e commissionati dall’ambasciatore russo Rasumowsky, figura di grande rilievo nella Vienna di inizio secolo. Anche questo quartetto è in quattro movimenti e riflette l’energico vigore creativo di Beethoven che si appresta a intraprendere creativamente la nuova via del decennio eroico.



Un concerto di elegante e rigorosa intensità cameristica che trasporta nell’instancabile ricerca musicale beethoveniana, con in scena un quartetto che si delinea per il grande sodalizio artistico e umano tra musicisti di lunghissima esperienza e straordinario virtuosismo. Biglietti acquistabili online.